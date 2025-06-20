Російські пропагандисти заявляють, нібито скоро їм уже нікого буде міняти.

Росія заявляє, що в Україні нібито практично не залишилося їхніх полонених для подальших обмінів. Однак ця інформація не відповідає дійсності, заявив голова Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Брехня, яку навмисно розганяють із наміром посіяти паніку, зневіру всередині українського суспільства, ну і, звичайно, наростити якісь ура-патріотичні настрої всередині Росії", - зазначив він у коментарі "LIGA.net".

Ще в травні, після першого етапу великого обміну полоненими "1000 на 1000", пропагандисти заявляли, що в українському полоні перебуває лише 1300 російських військовослужбовців, тоді як у російському полоні - близько десяти тисяч воїнів ЗСУ.

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"Росія повертає додому майже всіх своїх військовослужбовців, які потрапили в полон за три роки СВО. Україна - менше 10%", - писали вони. Юсов, зі свого боку, заявив про протилежне.

"Робота з поповнення обмінного фонду буде продовжена, незважаючи на різні маніпуляції. Ми не коментуємо конкретні цифри, але йдеться про тисячі російських окупантів в українському полоні", - додав представник ГУР.

Що відомо про обміни полоненими з Росією

Раніше УНІАН повідомляв, що останній обмін полоненими відбувся в четвер, 19 червня. Додому повернулися бійці Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. "Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета - звільнити кожного і кожну", - зазначив президент України Володимир Зеленський.

Крім того, нещодавно відбувалося кілька етапів повернення додому поранених і тяжкохворих бійців. Серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки.

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