Президент України наголосив, що обміни мають продовжуватися.

10 червня 2025 року відбувся перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених та тяжкохворих воїнів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський, який зауважив, що продовжується повернення наших людей, про яке було домовлено у Стамбулі.

"Сьогодні - перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт", - зауважив він.

Зеленський додав, що вже вдома, в Україні, воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби транспорту.

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"Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає", - зазначив глава держави.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що відбувся перший етап обміну полоненими в категорії "важкопоранені та тяжкохворі".

"На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБС, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Серед визволених сьогодні Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років", - зазначили у Telegram Штабу.

Зазначається, що окрім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів.

"Усі звільнені сьогодні Оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частини визволених діагностований гепатит та туберкульоз", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що великий обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

"Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських бранців", - зазначається у повідомленні.

Що відомо про обміни полоненими з Росією

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Зеленський заявив про початок обміну, який триватиме в декілька етапів найближчими днями. Він повідомив, що серед категорій тих, кого повертають зараз, - поранені та важкопоранені, а також молодші за 25 років.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими зауважили, що серед звільнених 9 червня - представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, Сил територіальної оборони, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені - представники рядового та сержантського складу. Серед визволених Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки.

У Штабі також зауважили, що з міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.

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