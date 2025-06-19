Більшість тих, хто сьогодні повернувся, перебували в російській неволі з першого року повномасштабної війни.

Сьогодні відбувся новий раунд обміну військовополоненими між Україною і Росією. З російської неволі повертаються бійці Збройних Сил, Національної гвардії і Державної прикордонної служби. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в Telegram.

"Наші люди повертаються додому з російського полону. Це воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Більшість із них перебувала в полоні з 2022 року", - наголосив Зеленський.

Глава держави уточнив, що це захисники України, які воювали на Донеччині, Запоріжжі, Луганщині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині, Київщині.

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"Працюємо над поверненням наших людей. Дякую всім, хто допомагає робити ці обміни можливими. Наша мета – звільнити кожного й кожну", - відзначив президент.

Водночас, він не називає точну кількість визволених захисників.

Як повідомляє Координаційний штаб поводження з військовополоненими, з російського полону звільнено групу важкохворих захисників.

"Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими у категорії "тяжкохворі і поранені" згідно з домовленостями у Стамбулі. Кожен звільнений сьогодні захисник має важкі медичні діагнози та хвороби внаслідок поранень та перебування у полоні. У багатьох значна втрата ваги, дистрофія, виразки, проблеми із зором, захворювання опорно-рухового апарату, серцево-судинні хвороби та проблеми з травленням", - наголошується у повідомленні.

При цьому, більшість звільнених воїнів перебували в неволі понад 3 роки.

"Значна частина з них потрапила в полон під час оборони Маріуполя", - сказано у повідомленні.

Разом з тим, усі визволені сьогодні Захисники - представники рядового та сержантського складу.

У координаційному штабі запевняють, що звільнені з полону захисники пройдуть всі необхідні медичні обстеження, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.

"Координаційний штаб продовжує роботу і вже найближчим часом готуємо наступний етап обміну полоненими", - сказано у повідомленні.

Як уточнив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, найстаршому звільненому - 63 роки. Також додому повертається оборонець, у якого сьогодні день народження. Захиснику виповнюється 45 років.

Обміни полоненими: останні новини

Як повідомляв УНІАН, у травні відбулося кілька етапів обмінів полоненими, під час яких було звільнено тисячу українців. Пр оце було домовлено під час першого етапу переговорів у Стамбулі.

2 червня на другому раунді переговорів у Стамбулі між делегаціями України та Росії було досягнуто домовленості про новий обмін полоненими.

9 червня розпочався обмін полоненими, який мав пройти у кілька етапів. Минулого тижня впродовж кількох днів відбулося чотири хвилі обмінів. Зокрема, 14 червня вдалося визволити хлопців, багато з яких були у полоні ще з 2022 року. Серед них воїни ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов зазначав, що деяких категорій військових особливо складно звільняти з полону. Зокрема, йдеться про офіцерів.

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