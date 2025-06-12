Це вже другий етап обміну пораненими і важкохворими військовослужбовцями.

У четвер, 12 червня, Україна провела ще один обмін полоненими з Росією. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що додому повернулися військовослужбовці, нацгвардійці, прикордонники.

"Усі потребують лікування, і їм обов'язково буде надано необхідну допомогу. Це вже другий етап повернення тяжкопоранених і тяжкохворих воїнів. Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону", - заявив він у Telegram.

Крім того, український лідер подякував кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими.

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У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими в Telegram зазначили, що в рамках чергового етапу великого обміну полоненими, згідно домовленостей у Стамбулі, з російської неволі було визволено групу важкопоранених та тяжкохворих Захисників.

"На рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-морських сил, Повітряних сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Підкреслюється, що серед звільнених сьогодні є Захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки. Усі визволені Оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

"Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти", - зауважили у Штабі.

Так, додому повертаються українці, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

"Звільнені з полону Захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", - йдеться у повідомленні.

У Штабі зазначили, що сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.

"Координаційний штаб продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських Захисників", - зауважується у повідомленні.

Що відомо про повернення додому поранених і важкохворих бійців

Як повідомляв УНІАН, 9 червня Зеленський заявив про початок обміну, який триватиме в декілька етапів найближчими днями. Він повідомив, що серед категорій тих, кого повертають зараз, - поранені та важкопоранені, а також молодші за 25 років.

10 червня відбувся перший етап повернення з російського полону важкопоранених та тяжкохворих воїнів. З міркувань безпеки операції точна кількість звільнених осіб буде оголошена після завершення процесу обміну.

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