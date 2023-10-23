В районі Авдііївки цілодобово не затихають стрілецькі бої.

Окупаційні війська РФ не припиняють штурми в районі Авдіївки Донецької області. На заваді не стають навіть божевільні втрати в живій силі та техніці.

Як повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону, минулої доби тривали запеклі бої, було зафіксовано багато обстрілів та бомбардувань авіацією.

"Стрілецькі бої не затихають цілодобово. Росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою, втрати у них божевільні, але це їх не зупиняє, штурми продовжуються. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато", - розповідає Барабаш.

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За його словами, останніми днями загарбники стали застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості.

Війна в Україні - ситуація біля Авдіївки

За даними ГУР, оборона Авдіївки має велике значення з точки зору захисту українських територій.

В ISW додали, що російські окупанти перекидають під Авдіївку Донецької області нові сили, попри великі втрати та труднощі зі штурмом позицій Сил оборони. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського.

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