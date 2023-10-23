На статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріпрайонами з обох боків важко вести маневрену війну.

Російські окупанти перекидають під Авдіївку Донецької області нові сили, попри великі втрати та труднощі зі штурмом позицій Сил оборони.

Як повідомляється у звіті Інституту вивчення війни, за словами російських воєнкорів, 22 жовтня суттєвих змін на фронті на Авдіївському напрямку не відбулося. Ймовірно, загарбники знову зупиняться після невдалого великого наступу, який зазнав великих втрат.

Також зазначається, що ЗСУ "несподівано" контратакували в напрямку Пісків (8 км на південний захід від Донецька) і витіснили сили противника з позицій у цьому районі. Водночас інший "воєнкор" стверджує про неправдивість заяв щодо просування українців поблизу Пісків і Опитного (4 км на південь від Авдіївки).

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Інше російське джерело, яке нібито служить в районі Авдіївки, заявило, що Сили оборони не проводили контрударів на його невизначеній ділянці фронту.

Згідно з геолокаційними кадрами, опублікованими 21 жовтня, Окупанти нещодавно незначно просунулися на південний схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки). За словами росіян, їхні війська не повністю розчистили територію Авдіївського породного відвалу і ця територія наразі є спірною "сірою" зоною.

Блогер, пов’язаний з Кремлем, заявляє про труднощі, які можуть сприяти "позиційному тупику" наступальних операцій РФ на Авдіївському напрямку. Зокрема, на статичній лінії фронту з великою кількістю особового складу та укріпрайонами з обох боків важко вести маневрену війну. При цьому українські безпілотники та інша високоточна зброя зробили бронетехніку все більш вразливою та ускладнили наземні атаки. Тоді як загарбники відчувають труднощі з подоланням українських мінних полів поблизу Авдіївки і не можуть повністю знищити матеріально-технічну базу ЗСУ, дозволяючи українському командуванню швидко перекидати особовий склад у критичні райони.

Російські джерела раніше вказували, що українські оборонні укріплення становлять серйозну проблему для просування навколо Авдіївки. Зі схожими викликами ЗСУ зіткнулися півдні України в перші тижні контрнаступу. Однак поки не зрозуміло, чи зможуть росіяни адаптуватися до цих умов, як це зробили українські сили після перших невдач у червні 2023 року.

Українські джерела додають, що ворог продовжує перекидати особовий склад на Авдіївський напрямок для підтримки наступальних зусиль, попри значні втрати.

Речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун заявив, що противник перекидає особовий склад з території Росії безпосередньо на Авдіївський напрямок для компенсації втрат особового складу.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець додав, що військове командування РФ нещодавно перекинуло кілька російських полків у складі мобілізованих на цей напрямок. На його думку, це свідчить про те, що Росія не планує припиняти операції на цьому напрямку. За його словами, російські військові також перекинули частини 57-го мотострілецького полку 6-ї мотострілецької дивізії 3-го армійського корпусу Західного військового округу в район Спартак-Яківка-Мінерале-Каштанове (4 км на південь-5 км на південний схід від Авдіївки).

Війна в Україні - ситуація біля Авдіївки

Минулої доби на Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне, Невельське Донецької області. ЗСУ відбили близько 20 атак ворога.

В українській розвідці підтвердили, що оборона Авдіївки має велике значення з точки зору захисту українських територій.

Активізація російських окупаційних військ на Авдіївському напрямку повʼязана з тим, що російський диктатор Володимир Путін наказав захопити всю Донецьку область до 31 грудня 2023 року.

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