Російські окупанти продовжують атакувати Авдіївку, проте вони не орієнтуються на місцевості та на полі бою.

Російські окупанти продовжують атакувати Авдіївку, намагаються її оточити, але наші воїни стійко тримають оборону і завдають окупантам значних втрат.

Про це сказав речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, зазначивши, що ворог завдав 23 авіаційних удари за минулу добу.

"Загалом ворог завдав 23 авіаційних удари за минулу добу. Зокрема, вночі знову скидав керовані авіабомби. Тероризував жителів Авдіївки та околиць. Також провів 55 бойових зіткнень і здійснив понад 1000 артилерійських обстрілів, що майже в два рази більше ніж позаминулої доби", - повідомив він.

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За його словами, безуспішними були наступальні дії ворога в районах Кераміка, Авдіївки, Степового, Тоненького та Первомайського. "У зв’язку з величезними втратами під час бойових дій саме в особовому складі фіксується прибуття військовослужбовців безпосередньо з території РФ. Як результат, почастішали випадки, коли ворог не орієнтуються на місцевості і на полі бою ", – сказав Штупун.

Також він повідомив, що загальні втрати ворога за минулу добу склали 620 осіб. А також знищено та 34 одиниці військової техніки, зокрема, знищено радіолокаційний комплекс "Зоопарк", який коштує понад 10 мільйонів доларів США. За його словами, за останні три доби понад 10 окупантів здалися в полон.

Штупун зазначив, що окупанти застосовують практику копання тунелів, щоб пробратися ближче до українських позицій. При цьому зазначив, що ця тактика не нова, вона використовується і українськими військовими.

Ситуація під Авдіївкою

19 жовтня 2023 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що відбувається в районі Авдіївки. Він поовідомив, що окупанти не полишають спроб прорвати оборону українських військових та оточити Авдіївку.

Станом на 21 жовтня 2023 року повідомлялося, що біля Авдіївки окупанти застосовують тактику "кротів". Речник 110-ої окремої механізованої бригади, яка відбиває атаки ворога під Авдіївкою Антон Коцуконь розповідав, що щодня окупанти ходять на штурми з метою перерізати шляхи забезпечення Авдіївки або хоча б взяти їх під вогневий контроль з подальшим повним оточенням міста.

21 жовтня стало відомо, що окупанти перегрупувалися і пішли в наступ під Авдіївкою.

Для росіян дуже важливо оточити і взяти Авдіївку, тому вони там зосередили величезні сили і засоби - як мінімум три кадрові бригади, які підкріплені підрозділами "Шторм Z".

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