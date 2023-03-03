США уважно стежать за ситуацією навколо міста.

У Сполучених Штатах Америки уважно стежать за ситуацією в районі Бахмута Донецької області. У Пентагоні бої за місто-фортецю назвали "інтенсивними", а ситуацію в районі цього населеного пункту – "мінливою".

Як повідомляє "Укрінформ", речник Пентагону генерал Патрік Райдер зауважив, що українські сили продовжують утримувати лінію оборони. Водночас російські окупаційні війська та найманці приватної військової компаніх "Вагнер" не припиняють спроб атакувати місто.

Райдер зазначив, що ситуація навколо Бахмута "залишається дуже мінливою", і США уважно за нею стежать.

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Бої за Бахмут: актуальні новини

Бої за Бахмут Донецької області тривають вже не перший місяць. Українські військові утримують оборони міста-фортеці попри щоденні ворожі штурми та постійні обстріли.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що штурм Бахмута російськими окупантами супроводжується активною інформаційною кампанією з боку пропагандистів. Ворог запускає в українське інфополе тези про те, що оборона Бахмута не має стратегічного значення, однак це не так.

Водночас британська розвідка констатувала, що в боях за місто українські військові отримали певну перевагу. Йдеться про потепління, яке сприяє обороні Бахмута, оскільки бездоріжжя перешкоджає пересуванню важкої техніки ворога.

Крім того, окупаційні сили зазнають великих втрат в районі Бахмута. Речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що за добу 1 березня було ліквідовано 94 загарбники, понад 100 дістали поранень.

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