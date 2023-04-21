Окупанти провели безуспішні наступальні дії в районі Вугледару та поблизу населеного пункту Богданівка на Бахмутському напрямку.

Протягом доби Збройні сили України відбили близько 30 атак російських окупантів на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00. Зазначається, що протягом доби ворог завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу "Шахед-136", вісім із них було знищено нашими захисниками", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі зауважили, що основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. "Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито близько 30 атак противника на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій залишається місто Бахмут", - наголошується у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Крім того, на території Білорусі продовжують перебувати деякі підрозділи територіальних військ збройних сил Росії.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ", - зазначили у Генштабі і додали, що протягом доби ворог обстріляв чотири населені пункти у Чернігівській, Сумській та Харківській областях.

На Куп'янському напрямку протягом доби окупанти здійснили спробу покращити тактичне положення і провели штурмові дії неподалік населеного пункту Лиман Перший, але успіху не мали. Ворожих обстрілів на цьому напрямку зазнали п'ять населених пунктів Харківської області.

Водночас на Лиманському напрямку цієї доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських обстрілів там зазнали дев'ять населених пунктів Луганської та Донецької областей.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Продовжуються запеклі бої за місто Бахмут. Поблизу населеного пункту Богданівка противник вів безуспішні наступальні дії", - повідомили у Генштабі і додали, що від ворожих обстрілів на цьому напрямку постраждали 12 населених пунктів Донецької області, серед яких, зокрема сам Бахмут, Часів Яр та Нью-Йорк.

На Авдіївському напрямку окупанти вели наступальні дії в районах Новокалинового, Степового та Невельського Донецької області, але успіху не мали. На цьому напрямку вони обстріляли шість населених пунктів Донецької області.

"На Мар'їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника в районі населеного пункту Мар'їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області", - йдеться у повідомленні.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Вугледару. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом доби він здійснив мінометні та артилерійські обстріли шести населених пунктів Запорізької області та міста Херсон.

Російські обстріли: останні новини

Нагадаємо, що вчора російські загарбницькі війська обстріляли Чернігівську область, внаслідок цієї атаки загинула 25-річна дівчина.

Сьогодні вночі окупанти запустили по території України до 12 ударних дронів "Shahed-136/131", Повітряним силам вдалося збити вісім з них.

В Укренерго повідомили, що нічна атака не мала наслідків для енергосистеми України. Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив про ураження нафтобаз в різних областях України.

Крім того, вчора вночі окупанти скинули на російське місто Бєлгород вибухівку. У російському Міноборони оголосили про "позаштатний схід авіаційного боєприпасу" з Су-34.

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