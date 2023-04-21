Окупантам не дає спокою результативність ППО. Вони намагаються розосередити її зусилля, тому атакують не тільки з південного напрямку, як вже досить було звично, а поступово опановують і північний, і північно-східний напрямок.

Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, навіщо ворог використовує для атаки дронами-камікадзе тактику різного напрямку. Про це вона повідомила в ефірі інформаційного телемарафону.

"Очевидно, що ворогу не дає спокою результативність нашої ППО. Вони намагаються розосередити її зусилля. Тому використовують тактику різного напрямку, в тому числі і випускаючи такі снаряди баражуючи з різних напрямків. Вони атакували не тільки з південного напрямку, як вже досить було звично, вони поступово опановували і північний, і північно-східний напрямок. І так цієї ночі. Вони намагалися зайти вже з північного напрямку для того, щоб розосередити зусилля сил ППО. Зокрема, вони намагаються вивіряти, де і як це спрацює, для того, щоб в майбутньому намагатися уразити ці об’єкти", - акцентувала Гуменюк.

Вона додала, що пріоритетними цілями для ворога залишаються об’єкти інфраструктури, зокрема, і критичної, в тому числі. "Незважаючи на те, що опалювальний сезон вже позаду, все ж таки електрика залишається пріоритетною, тому що вона забезпечує роботу економіки і елементарні побутові зручності",- сказала Гуменюк.

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Керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня зазначила, що в України є засоби протидії ворожим дронам.

"Ми продовжуємо їх тестування, в тому числі, різні форми і методи. Але розкривати їх поки ще зарано, тому що у ворога ще великий запас тих самих "Шахедів", якими вони будуть продовжувати випробовувати нашу готовність їм протидіяти. Насправді, ми залучаємо дійсно не тільки повітряні сили і зенітно-ракетний напрямок, але все ж таки і сухопутні підрозділи також залучаються в різних формах і методах. Я думаю, що максимально ефективним буде показати цю роботу на ділі, ніж розповідати про неї заздалегідь",- підкреслила Гуменюк.

Атака по Україні 21 квітня - що відомо

Сьогодні, 21 квітня, у Повітряних силах уточнили, що російські окупанти запустили з Брянської області РФ по Україні 12 БПЛА - "шахедів", з яких 8 було знищено. Командування Повітряних Сил Збройних сил України повідомило, що сьогодні противник атакував з північного напрямку (Брянська область) ударними дронами-камікадзе.

Окупанти застосували до 12 ударних дронів "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряного командування "Центр" Повітряних сил у взаємодії з ППО Сухопутних військ ЗС України знищено вісім "шахедів".

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що вночі в Полтавській області було влучання російського БПЛА, є руйнування цивільної інфраструктури. Також Вінницька обласна рада з посиланням на речницю ОК "Південь" Наталію Гуменюк повідомила, що на Вінниччині є влучання в об'єкт інфраструктури.

За інформацією голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергія Крука, нинішня ніч була непростою для рятувальників Вінниччини та Полтавщини.

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