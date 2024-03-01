У 2023 році російська промисловість різко наростила виробництво артилерійських снарядів і збільшить ще більше у 2024 році.

Оборонна промисловість Російської Федерації попри обмеженість виробничих потужностей зможе забезпечити матеріальну перевагу над Україною у 2024 році. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, російська оборонна промисловість значно збільшила об'єми виробництва у 2023 році. Цього вдалося досягнути завдяки збільшенню робочої сили приблизно до 3,5 мільйонів людей, збільшенню змін та розширенню наявних ліній виробництва у поєднанні з введенням в експлуатацію виробничих потужностей, що не використовувались.

Крім того, значна частина цього збільшення об'ємів виробництва забезпечується за рахунок відновлення та модернізації наявних запасів, а не завдяки новому виробництву. "Наприклад, переважна більшість основних бойових танків, випущених у 2023 році, складалася з відремонтованих засобів", – повідомляє розвідка.

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Також у 2023 році різко зросло виробництво артилерійських снарядів та імовірно зросте ще більше у 2024 році. "Однак, імовірно, що виробництво снарядів досягне піку у наступні 12 місяців через обмеженість можливостей", - наголошується у повідомленні.

"Хоча оборона промисловість нездатна повністю задовольнити потреби російських операцій проти України, майже напевно, що вона здатна забезпечити матеріальну перевагу над Україною впродовж 2024 року", – заявили у розвідці.

Зброя для України

Як повідомляв УНІАН, Україна зацікавлена та заохочує усіх міжнародних партнерів розвивати спільне виробництво озброєння. Зокрема, пропонує локалізацію спільного виробництва на українській території.

В Євросоюзі весною 2023 року зобов'язалися передати Україні за 12 місяців 1 мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року. Але це зобов'язання не вдалося реалізувати вчасно. Наразі Україна отримала приблизно 330 тис. снарядів з 1 мільйона. У березні в ЄС обіцяють надати ще близько 200 тис. снарядів. Повністю європейці мають намір виконати зобов'язання щодо передачі 1 млн снарядів до кінця цього року.

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