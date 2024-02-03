На заводах також виникла проблема через брак робітників.

Активісти "Кібер спротиву" отримали документи представників російського військово-промислового комплексу (ВПК). Завдяки цьому вдалось виявити проблеми із виконанням держзамовлень на заводах на тлі триваючої війни проти України.

Як повідомляє Центр національного спротиву, у перехоплених листах генерального директора "Муромського приладобудівного заводу" та директора "Ліги оборонних підприємств" Володимирської області Дмитра Фадєєва вказується, що заводи зобов'язані здавати продукцію за фіксованими у 2019 році цінами. При цьому деталі закуповують за передоплатою та ринковими цінами.

"При тому грошей від держави не вистачає навіть покрити відсотки кредиту, який необхідно взяти аби розрахуватись з постачальниками. До того ж гроші з підприємства можна вивезти лише по завершенню контракту, але контракти укладають на 3-5 років й ці гроші фактично весь цей час заморожені", - розповіли у ЦНС.

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Як додається, лише на виробництві системи навігації "Виріб 1Т146" Муромський завод отримав збитків на 70 мільйонів рублів. Через це підприємство не може виконувати замовлення, яке постійно зростає.

Також підприємець скаржиться, що на заводах бракує робітників через масову мобілізацію та відсутність житла. Не допомогло розв'язати проблему й будівництво в регіоні бараків.

Війна в Україні - російський ВПК

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, на що наразі здатен російський військово-промисловий комплекс та як на нього впливають санкції.

Через війну проти України модернізація російської армії була відкинута на 18 років назад, заявив заступник постпреда Великої Британії при ООН Джеймс Каріукі на засіданні Ради Безпеки ООН. Тепер російська оборонна промисловість розбирає холодильники на запчастини. Вона замовляє зброю у КНДР, в порушення численних резолюцій, узгоджених в цьому залі, за вказівкою міністра закордонних справ Росії.

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