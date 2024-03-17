Внаслідок російського обстрілу у Чернігівській області було знищено приватний будинок.

Уночі російські окупанти вдарили двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус у своєму Telegram-каналі з посиланням на Повітряні Сили.

За попередньою інформацією, росіяни цілили по обʼєктах на півдні області.

"Також від влучання ракети у селі Чернігівського району пошкоджено будинок, родина залишились без житла. На щастя, без постраждалих. На місці працюють відповідні служби", - поінформував Чаус.

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Як уточнили у відділі комунікації поліції Чернігівської області, внаслідок ракетного удару по одному з сіл Чернігівського району родина з малолітньою дитиною залишилася без житла. Чоловік, жінка та їхня 6-річна дочка дивом вижили та не постраждали.

"Вночі ворог здійснив ракетну атаку на мирне село, внаслідок чого загорівся житловий будинок, господарча споруда та гараж з автомобілем, які належать місцевим мешканцям", - зазначили в поліції.

На момент атаки люди були вдома, однак встигли вибігти з оселі, де сталася пожежа. На місці події працюють вибухотехніки обласної поліції, слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції. Поліція Чернігівського району документує наслідки ворожої атаки. Відомо, що повітряні тривоги в регіоні з 9-ї вечора до 7-ї ранку оголошувалися пʼять разів.

Обстріли Чернігівської області: що відомо

Як писав УНІАН, 7 березня росіяни вбили чоловіка у прикордонному районі Чернігівської області. Крім того, через російську атаку в цей день було зруйновано приватний будинок, на щастя, господар будинку не постраждав.

Також стало відомо, що 10 січня російські диверсанти проникли в Чернігівську область й розстріляли авто, в якій перебував мирний житель.

"…чоловік встиг відвезти свою дитину на автобус до Семенівки й повертався до Костобоброва. Був захід ДРГ. На жаль, ми втратили чоловіка", - розповів тоді очільник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Сергій Сергієнко.

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