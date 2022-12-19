Захисники України ліквідували в регіоні кілька ворожих дронів-камікадзе.

Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину з "Градів", важкої артилерії та дронів - зафіксовані значні руйнування.

Українські воїни знищили над областю два іранських безпілотники Shahed, про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Цієї ночі росіяни атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Градами"… Наші захисники з повітряного командування "Схід" знищили над областю два безпілотники. То були "Шахеди", - зазначив він.

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За словами Резніченка, на Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів з "Градів" та важкої артилерії.

Зокрема, ворог обстріляв міста та села у трьох громадах - Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій.

"Минулося без постраждалих. Усюди багато руйнувань", - додав голова ОВА.

Так, у Червоногригорівській громаді понівечені 11 приватних будинків, 6 господарських споруд, автівки, газогін та лінія електропередач.

Також через атаку там знеструмлена насосна станція водоканалу, відтак у кількох селах немає води.

Над відновленням водопостачання працюють ааварійні бригади.

"У Марганці російські снаряди побили понад 20 приватних будинків та господарських споруд, дитячо-юнацьку спортивну школу, ліцей, школу мистецтв та адмінбудівлю. Пошкодили і кілька електромереж. У приватному обійсті зайнялася пожежа. Вогонь рятувальники уже загасили", - розповів Резніченко.

Ситуація в Дніпропетровській області станом на сьогодні - що треба знати

Супротивники вже не раз використовували проти жителів населених пунктів Дніпропетровської області різне озброєння, є багато руйнувань, жертв та постраждалих.

Зокрема, 16 грудня унаслідок нового масованого ракетного удару Росії по Україні в різних районах регіону є "прильоти" - супротивник поцілив у об’єкти енергетичної інфраструктури, було зафіксовано серйозні руйнування.

Через ворожу атаку Дніпропетровська область була повністю знеструмлена.

Крім того, ворожа ракета у Кривому Розі влучила у багатоквартирний житловий будинок, загинули чотири особи, серед жертв є маленька дитина.

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