Таким чином, внаслідок вчорашнього удару по житловому будинку загинули чотири людини.

У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло півторарічного хлопчика.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, таким чином, вчорашній удар по місту забрав чотири життя.

"Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них четверо дітей", - зазначив він.

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Кірм того, за даними Резніечнка, не вщухали вночі і обстріли Нікопольщини. Зокрема, російські окупанти накрили важкою артилерією дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку.

Внаслідок ударів люди не постраждали, пошкоджені будинки та лінії електропередач.

Як додав мер Кривого Рогу Олександ Вілкул, у місті 100% підключено воду, де від електрики, де на генераторах. 90% міста із теплом. Електротранспорт сьогодні працювати не буде через обмеження щодо постачання електроенергії.

Газопостачання здійснюється всім споживачам стабільно.

Енергетики застосовують екстрені відключення електроенергії в місті.

Ракетний обстріл 16 грудня

Ворожі війська вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. Під час атаки українські військові збили над Дніпропетровською областю 10 ракет.

У Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок. Спочатку повідомлялось, що загинули двоє людей.

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