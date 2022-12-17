У Кривому Розі після опівночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку тіло півторарічного хлопчика.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, таким чином, вчорашній удар по місту забрав чотири життя.
"Росіяни вбили 64-рiчну жінку і молоду родину з маленьким сином. Тринадцятеро людей поранені. Серед них четверо дітей", - зазначив він.
Кірм того, за даними Резніечнка, не вщухали вночі і обстріли Нікопольщини. Зокрема, російські окупанти накрили важкою артилерією дві громади - Червоногригорівську та Марганецьку.
Внаслідок ударів люди не постраждали, пошкоджені будинки та лінії електропередач.
Як додав мер Кривого Рогу Олександ Вілкул, у місті 100% підключено воду, де від електрики, де на генераторах. 90% міста із теплом. Електротранспорт сьогодні працювати не буде через обмеження щодо постачання електроенергії.
Газопостачання здійснюється всім споживачам стабільно.
Енергетики застосовують екстрені відключення електроенергії в місті.
Ракетний обстріл 16 грудня
Ворожі війська вкотре здійснили масштабну ракетну атаку по Україні. Під час атаки українські військові збили над Дніпропетровською областю 10 ракет.
У Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок. Спочатку повідомлялось, що загинули двоє людей.