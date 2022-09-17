База розташовувалася у Радивонівському заказнику.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про знищення військової бази російських окупантів в районі Молочного лиману на півдні Запорізької області.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії. Сьогодні о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману. Настільки потужно палять, що й досі йде дим", - зазначив мер.

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Як повідомляв УНІАН, кількість ліквідованих окупантів в Україні перевищила 54 тисячі. Протягом 15 вересня ЗСУ усунули 200 ворогів. Наші бійці також перетворили на металобрухт понад 50 одиниць техніки противника.

У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження дев'яти районів зосередження живої сили та техніки російських окупантів, а також трьох їхніх опорних пунктів за минулу добу. Також уражено тиловий пункт управління окупантів та дві позиції зенітних ракетних комплексів.

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