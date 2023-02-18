Внаслідок ракетного удару постраждали двоє цивільних.

Один з двох ракетних ударів у Хмельницькій області прийшовся по військовому об’єкту.

Як повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій в ефірі телемарафону, внаслідок ракетного удару сталася пожежа на площі 100 кв. м. Наразі її загасили.

"Росіяни завдали два удари: один прийшовся по військовому об’єкту, один біля нього - по цивільних", – сказав він.

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Він також підтвердив інформацію про поранення двох людей, їхній стан стабільний.

Обстріл України 18 лютого - що варто знати

18 лютого зранку російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, дві з них ППО знищила.

Через пуск ракет енергетики превентивно вимкнули світло у Києві та області, Дніпропетровській, Черкаській, Одеській та інших областях України.

Через ракетну атаку у Хмельницькій області двоє людей отримали поранення. Крім того, пошкоджені три навчальні заклади, близько десяти багатоповерхівок, десь півтисячі вікон і балконів знищено.

Крім цього, російські війська знову пустили крилаті ракети по траєкторії над Південноукраїнською атомною електростанцією (АЕС), через що була високою загроза ядерної катастрофи.

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