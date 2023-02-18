Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку Первомайська Миколаївської області.

Російські війська пустили крилаті ракети по траєкторії над Південноукраїнською АЕС. Їхній проліт над станцією зафіксовано о 8:25 та 8:27, повідомляє "Енергоатом".

"Повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку Первомайська Миколаївської області й пролетіли небезпечно близько до ядерного об’єкту", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" підкреслюють, що загроза поцілити в реактор з можливими наслідками – ядерною катастрофою – знову була високою. "Це черговий акт ядерного тероризму РФ, що загрожує безпеці всього світу", - наголосили фахівці.

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"Енергоатом" вкотре звернувся до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму Росії, виводу військових формувань РФ з території Запорізької АЕС та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України.

Масований удар по Україні 18 лютого – що відомо

Вранці 18 лютого у всіх регіонах України ввімкнувся сигнал тривоги. Росія випустила чотири "Калібри" з Чорного моря в напрямку материкової України. Дві ракети вдалося збити силам ППО.

Окремо в Офісі президента заявляли про активність ворожої тактичної авіації у повітряному просторі на окупованих територіях.

Унаслідок прильотів ушкоджень зазнали десять багатоповерхівок у Хмельницькій області. Наразі відомо про двох поранених.

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