Унаслідок ворожого удару пошкоджені близько десяти багатоповерхівок.

Через російський масований удар 18 лютого у Хмельницькій області є руйнування, двоє людей отримали поранення.

Про це сказав мер Хмельницького Олександр Симчишин в ефірі телемарафону. "Чергова терористична атака на Хмельниччині. Пошкоджені три навчальні заклади, близько десяти пошкоджених багатоповерхівок, десь півтисячі вікон і балконів знищено", - сказав він.

За його словами, також пошкоджена частина техніки і приватний транспорт. Крім того, є двоє поранених цивільних осіб. Поранення незначні, життю людей нічого не загрожує.

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За словами мера, наразі рятувальники усувають пошкодження.

Ракетний удар по Україні сьогодні - це треба знати

У суботу вранці РФ знову запустила ракети по українській території. Потім стало відомо, що у Хмельницькому пролунали вибухи.

Як повідомляв УНІАН, за даними Повітряних сил Збройних сил України, сьогодні зранку російські окупаційні війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря, з них дві ракети знищено силами та засобами ППО.

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