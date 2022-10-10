Вісім ворожих ракет поцілили в енергетичні підстанції.

Російські окупанти вранці випустили по території Львівської області 15 ракет.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

"15 ракет випустив ворог вранці по Львівській області, 7 з них системи ППО збили, 8 - влучили в енергетичні підстанції", - зазначається у повідомленні.

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У своєму відеозверненні голова ОВА повідомляє, що у області тривають роботи з відновлення електропостачання.

"До кінця цієї доби 90-95% міста Львова - буде відновлено електропостачання. Також іде робота з відновлення електропостачання по районах області", - сказав Козицький.

Масовий удар по Україні з боку РФ сьогодні - найважливіше

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 10 жовтня, Росія здійснила атаки на низку областей України. Зокрема, вибухи було чути у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Зафіксовані влучання по об'єктах критичної інфраструктури.

У Генштабі Збройних Сил України повідомили, що РФ зранку запустила по нашій території 84 крилатих ракети та 24 безпілотники, 56 ворожих повітряних цілей ліквідували.

За даними рятувальників, унаслідок ворожих обстрілів загинули 11 людини, а ще 64 особи - постраждали.

Міністерство енергетики України повідомило, що наша країна призупиняє експорт електроенергії через російські ракетні обстріли енергетичних об’єктів країни.

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