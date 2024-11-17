Росіяни били по критичній інфраструктурі, пошкоджено магістральну трубу теплопостачання.

Унаслідок масованого удару російських окупантів 17 листопада у Львівській області загинула жінка, а без тепла залишилися шість тисяч осіб.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Вночі ворог атакував Львівську область крилатими ракетами... На жаль, через падіння уламків ворожої ракети в Червоноградському (Шептицькому) районі одна людина загинула. Це - 66 річна жінка. На момент атаки вона перебувала в автомобілі", - поділився він.

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Козицький додав, що ще двоє чоловіків отримали поранення. Одного з них госпіталізували. Медики надають йому всю необхідну допомогу.

"Окупанти знову били по критичній інфраструктурі. Пошкоджено магістральну трубу теплопостачання. На місце виїхали профільні служби. Без теплопостачання тимчасово залишилися 6 тисяч осіб! Розпочали локалізацію пошкодження, за необхідності розгорнемо пункти незламності", - розповів очільник Львівської ОВА.

Він також зазначив, що внаслідок атаки загорілися 12 гаражів. Для боротьби з пожежею було залучено 12 пожежників і три одиниці спецтехніки.

Росіяни завдали масованого удару по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 17 листопада, армія РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. Ракети тримали курс на Київ, Кропивницький, Кривий Ріг, Одесу, Миколаївську, Житомирську, Хмельницьку, Чернігівську, Полтавську та Вінницьку області, у різних містах лунали вибухи.

У ДТЕК заявили, що росіяни обстріляли їхні теплоелектростанції. Унаслідок ударів було серйозно пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно приступили до усунення їхніх наслідків і відновлення роботи обладнання.

Пізніше в Києві та низці областей скасували екстрені відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше повернути електропостачання в будинки українців.

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