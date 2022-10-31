У Вінницькій області збита російська ракета впала на цивільні об'єкти.
Про це в Telegram повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.
"На Вінниччині збита рашистська ракета впала на цивільні об’єкти. Є руйнування", - йдеться у повідомленні.
Водночас, загиблих і поранених немає. Працюють спецслужби і ДСНС.
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