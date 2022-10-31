Мер міста Ігор Терехов повідомив про два "прильоти".

Сьогодні вранці росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні. У Харкові зафіксували два "прильоти".

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його словами, ракети влучили по одному з об'єктів критичної інфраструктури.

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"Два "прильоти" по Харкову. Ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури в місті", - повідомив він.

Місцеві пабліки повідомляють, що в деяких районах Харкова зникло світло, а метро зупинилося з технічних причин.

"Жителі Харкова та області, перебуваєте в укриттях! Окупанти завдають ударів", - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згодом Синєгубов додав, що росіяни обстріляли ракетами також й Чугуївський район. За попередніми даними, це біли ракети комплексу С-300, які запустили з Бєлгорода.

"Пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину немає, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється", - додав він.

Масований ракетний удар по Україні 31 Жовтня - що відомо

Вранці 31 жовтня по всій Україні, крім окупованого Криму, була оголошена повітряна тривога.

Вибухи прогриміли в Києві, в Запорізькій і Черкаській областях, також повідомляється про вибухи на Хмельниччині та Львівщині.

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