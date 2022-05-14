Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Російські окупанти обстріляли прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Згідно з повідомленням, 13 травня ввечері військовослужбовці ДПСУ зафіксували на околиці одного з прикордонних сіл Шосткінського району п’ять розривів.

"Обстеживши місце влучання, з’ясувалося, що вогонь вівся некерованими авіаційними ракетами. Їх фрагменти виявили на землі", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Як повідомляв УНІАН, окупанти завдали чотирьох ударів по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі.

На початку квітня окупанти масовано обстріляли Кременчуцький нафтопереробний завод і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів.

Ще дев'ять російських ракет увечері 24 квітня вдарили по інфраструктурі Кременчука. Окупанти били по місцевій теплоелектроцентралі та нафтопереробному заводу. Після цього Лунін повідомив, що інфраструктура Кременчуцького НПЗ знищена.

За інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, цього року завод не запрацює через завдані руйнування.

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