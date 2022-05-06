Всі співробітники заводу залишені на роботі і повинні ремонтувати підприємство.

Через завдані російськими окупантами руйнування Кременчуцькому нафтопереробному заводу (НПЗ) він не зможе запрацювати до кінця року.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації (ОВА) Дмитро Лунін в ході зустрічі з журналістами регіональних ЗМІ, передає місцеве видання "Кременчуцька газета".

"Кременчуцький НПЗ, я так розумію, цього року не запрацює... Людей там скорочувати не планують. Всі люди залишені на роботі і повинні ремонтувати підприємство", – повідомив Лунін.

Він додав, що для міста стоїть завдання відновити роботу Кременчуцької ТЕЦ до холодів. Попередня сума відновлення роботи - до 800 млн грн.

"Акту по ТЕЦ ще немає. Але попередня сума: від 500 до 800 млн грн. Ми про це повідомили в офісі президента і Кабміні. Облрада може надати від 30 до 50 млн грн, плюс місто надасть, і там є приватний інвестор – всі разом ми ТЕЦ повинні відродити", – сказав глава ОВА.

Як повідомляв УНІАН, дев'ять російських ракет увечері 24 квітня вдарили по інфраструктурі Кременчука. Після цього Лунін повідомив, що інфраструктура Кременчуцького нафтопереробного заводу знищена.

Довідка. Кременчуцький НПЗ - найбільший в Україні нафтопереробний завод проектною потужністю 18,6 млн тонн. У компанії 43,05% акцій належать державі в особі НАК "Нафтогаз України", Інші поділені між Ігорем Коломойським і Олександром Ярославським.

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