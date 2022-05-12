Відомо про чотири "прильоти".

У четвер, 12 травня, російські загарбницькі війська завдали удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу.

Про це повідомляє голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у своєму Telgram-каналі.

"Чотири "прильоти" знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття!" - повідомив він.

Відзначимо, що зараз у Полтавській області продовжує лунати повітряна тривога.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня дев'ять російських ракет вдарили по інфраструктурі Кременчука. Після цього стало відомо, що інфраструктура Кременчуцького нафтопереробного заводу знищена, він не запрацює до кінця року.

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