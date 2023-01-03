Загалом противник обстріляв чотири громади області.

Російські окупанти 2 грудня завдали 70 ударів по прикордонню Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму офіційному Telegram-каналі. За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено школу, лінію електропередач, а також знищений автомобіль УАЗ.

"70 ударів завдали росіяни по прикордонню із різних видів озброєння. А саме: Краснопільську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів і артилерії. Загалом було 42 прильоти. По Шалигинській громаді армійці РФ били із мінометів, 3 прильоти. Великописарівську громаду противник обстріляв із гелікоптера Мі-24. На нашій території вибухнули 5 ракет типу НУРС. Білопільська громада: росіяни вели вогонь по прикордонню із мінометів 120 мм калібру, 20 прильотів", - поінформував очільник ОВА.

Відео дня

Російські обстріли України

Як повідомляв УНІАН, упродовж минулої доби російські окупанти завдали по Україні 51 авіаційний удар, зокрема, застосували 44 БпЛА Shahed 136, цієї доби - 27.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що Росія планує тривалу атаку іранськими дронами-камікадзе.

2 грудня російські загарбники обстріляли з танка центр Берислава, постраждали п'ятеро людей.

Крім того, у ніч на 3 грудня окупаційні війська обстріляли Донецьку область. Під удар потрапили Дружківка та Краматорськ.

Вас також можуть зацікавити новини: