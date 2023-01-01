Також постраждали пам’ятник і будинок культури.

Російські окупанти сьогодні завдали 114 ударів по прикордонню Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у своєму Telegram-каналі. Зокрема, ворог випустив 15 снарядів із реактивних систем залпового вогню по Есманьській громаді. Також зафіксовано 15 прильотів внаслідок застосування окупантами ствольної артилерії.

"114 ударів по прикордонню завдали росіяни протягом дня. Під ворожим вогнем були 5 громад", - зазначив голова ОВА.

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Крім того противник вів вогонь з РСЗВ в напрямку Глухівської громади - зафіксовано 20 прильотів. Також Шалигинську громаду окупанти обстріляли з мінометів 120 мм калібру - зафіксовано 11 прильотів. Ще було 10 прильотів зі ствольної артилерії.

У Краснопільській громаді 6 ворожих мін розірвалися на прикордонні. Крім того ворог двічі вдарив з мінометів 120 мм калібру по Білопільській громаді. Разом було 27 прильотів.

"Внаслідок обстрілу пошкоджено архітектурну пам’ятку - дерев’яну церкву Святої Варвари. А також постраждали пам’ятник, будинок культури та будівля старостату", - повідомив Живицький.

Атаки на Україну 1 грудня

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 1 січня по всій території України було оголошено повітряну тривогу.

Сили ППО знищили 32 повітряні цілі у районі Києва, який росіяни атакували ракетами та дронами. Всього було знищено 45 іранських "Шахедів".

Крім того, у новорічну ніч російські загарбники обстріляли Херсонську область, залишивши Херсон та ряд населених пунктів без світла.

У Повітряних силах розповіли, що в новорічну ніч ледь встигали перезаряджати зенітні ракетні комплекси NASAMS.

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