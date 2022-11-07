Наразі уточнюються наслідки обстрілу Хотінської громади, а в результаті обстрілу інших 6 громад є одна вбита людина та одна поранена.

Протягом доби, 6 листопада, росіяни випустили по прикордонню Сумщини 203 снаряди та міни.

Про це повідомив ввечері голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram, інформуючи про ситуацію. Під обстрілами були Білопільська, Ворожбянська, Есманьська, Краснопільська, Хотінська, Середино-Будська, Шалигинська громади.

"Краснопільська громада: на околиці одного із сіл росіяни скинули 3 вибухівки типу ВОГ з безпілотника. Без постраждалих. Шалигинську громаду ворог обстріляв із мінометів (12 "прильотів"). Без наслідків. Хотінська громада: по околицям одного з сіл росіяни ударили із САУ (32 вибухи). Після 14:00 ще 40 "прильотів" із РСЗВ було на території громади. І майже одразу ще 30 "прильотів" із гранатомету. Наслідки уточнюються", - повідлмив Живицький.

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За його інформацією, по Середино-Будській громаді ворог бив з реактивної системи залопвого вогню. Зафіксовано було 7 вибухів, в резльтаті яких пошкоджено житловий будинок, гараж та приватний автомобіль, електролінію.

Було два обстріли Ворожбянської громади. Опівдні росіяни вдарили з артилерії, зафіксовано 42 вибухи. Пошкоджено три квартири. Далі після 14:00 окупанти спрямували 30 снарядів із РСЗВ на будинки мирних жителів.

"Одна жінка загинула, ще одна поранена. На даний час вже відомо про 7 пошкоджених житлових будинків, 6 господарчих споруд, дві літні кухні, лазню, міське кафе, кладовище, два легкових автомобіля, лінії електропередач та газові труби", - розповів Живицький.

Ворог спрямував на прикордонне село у Білопільській громаді 10 мін, в результаті чого пошкоджені електролінії. В іншому селі є руйнування приватного будинку.

Есманьську громаду окупанти обстріляли з боку Росії зі стрілецької зброї. Без наслідків.

Обстріли Сумської області

Раніше Живицький повідомляв, що 6 листопада по Ворожбянській громаді за день прилетіли 72 снаряди.

Осколком убило місцеву 62-річну жительку, яка під час обстрілу була на городі. Снаряд розірвався якраз за кілька метрів від неї. Ще одна місцева жителька поранена.

Також повідомлялося, що бійці територіальної оборони збили безпілотник на території однієї з громад області. Його могли використовувати для розвідки місцевості.

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