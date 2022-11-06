На території однієї з громад Сумської області бійці територіальної оборони збили ворожий безпілотник. Найімовірніше, він використовувався для розвідки місцевості, однак точно не повідомляється.
Відповідна інформація надійшла від прес-центру оперативно-тактичного угруповання "Суми": "Опівдні, 6 листопада 2022 року, збито ворожий безпілотник силами добровольчого військового формування окремої бригади територіальної оборони оперативно-тактичного угруповання "Суми" на території Миропільської громади. Оперативна обстановка є цілком контрольованою".
Нагадаємо, з моменту повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 1465 БПЛА окупантів. В останні місяці ця статистика активно поповнюється за рахунок іранських дронів-камікадзе. Рашисти застосовують їх для ударів по мирних населених пунктах України, зокрема, об'єктах енергетичної інфраструктури.
Ситуація на Сумщині
- Після того, як ЗСУ змусили російських окупантів покинути регіон, його прикордонні області регулярно обстрілюються. Бомбардування тривають протягом довгих місяців. Рашисти завдають ударів з мінометів і артилерії, а іноді застосовують гвинтокрили.
- Останню атаку аафіксували на Сумщині 5 листопада. За словами голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, були прямі попадання мін в будинки мирних жителів.
- Найсильніше від обстрілів страждають Середино-Будська, Білопільська, Шалигінська, Юнаківська та Великописарівська громади.