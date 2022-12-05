Голова уряду підтвердив влучання ракет в енергооб'єкти у трьох областях України.

Енергетична система України функціонує та залишається цілісною після сьогоднішьної чергової масованої ракетної атаки Росії.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, спроба російських терористів занурити Україну в темряву та холод провалилася завдяки героїчній роботі ЗСУ та сил протиповітряної оборони.

"Були влучання в енергоооб'єкти у Київській, Вінницькій, Одеській областях. У деяких регіонах вимушено застосовано екстрені відключення для збалансування системи й уникнення аварій. Рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків атаки, аби повернути світло в кожну домівку", - повідомив Шмигаль.

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Він також нагадав, що сьогоднішній ракетний удар Росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму. "Росіяни демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні Сили України та наших рятувальників", - наголосив голова уряду.

Ракетний удар по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 5 грудня, російські війська завдали вже восьмого масованого ракетного удару по Україні з початку жовтня. У низці областей є "прильоти" ворожих ракет, а також повідомляли про роботу протиповітряної оборони України.

Зокрема, в Одеській області пошкоджено два інфраструктурні об'єкти, серед мирного населення є постраждалі. У самій Одесі зникли світло і вода. Також проблеми зі світлом є у Кривому Розі, Миколаївській області, Житомирі та інших регіонах.

В "Укренерго" підтвердили влучання російських ракет у об'єкти енергетики, у зв'язку з чим відбулися аварійні відключення світла.

Також повідомлялося, що після ракетної атаки проблеми з енергопостачанням почалися в Молдові. Жителів країни попередили про можливі відключення.

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