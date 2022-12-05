Наразі відомості щодо наслідків ворожого удару уточнюються.

Внаслідок ракетного удару у Київській області є влучання в об’єкт інфраструктури.

Поки влада не бачить критичних наслідків, але детальніша інформація буде надана згодом, як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Хочу подякувати Збройним силам України, у нас є вдалі приклади того, як відпрацювала протиповітряна оборона в Київській області, гарні результати. На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури. Протягом двох годин зможемо дати чітку аналітику того, що сталося. Поки ми не бачимо критичних наслідків, проте більш детальну інформацію надамо згодом", - повідомив Кулеба.

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Новий масований ракетный удар по Україні - найважливіші новини

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня російські війська випустили по Україні 70 ракет. Силам протиповітряної оборони вдалось збити 60 з них.

Прем'єр-міністра України Денис Шмигаль повідомив, що супротивник в поцілив в енергетичні об'єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

За попередніми відомостями, в небі над Києвом збили дев'ять ворожих ракет.

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