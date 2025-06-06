Наразі у Чорному морі залишається субмарина з "Калібрами".

Під час нічної комбінованої атаки по Україні російська армія запускала дрони з боку Чорного моря, а балістику - з окупованого Криму. Водночас ракети морського базування типу "Калібр" вони не задіяли.

Про це в етері телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. За його словами, вночі вони фіксували розосередження російських військових кораблів – ті виходили з бази у Новоросійську, а потім поверталися:

"Виходять, бо жити хочуть… Всі чудово розуміють, що можуть отримати відповідь. Виходи з метою збереження корабельне-катерного складу, ймовірніше за все. Пояснити, чому посеред ночі кораблі виходять з військової гавані, а потім туди відразу повертаються, в інший спосіб неможливо".

Також Плетенчук зазначив, що військові кораблі РФ не можуть довго перебувати в акваторії Чорного моря, бо там на них очікує небезпека у вигляді українських морських дронів.

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Як уточнив речник, російська субмарина з "Калібрами" і зараз залишається у акваторії, але зазвичай вони використовуються під час комбінованих атак РФ.

Обстріл України 6 червня

Як писав УНІАН, сьогодні вночі російська окупаційна армія здійснила комбіновану масовану атаку ракетами й дронами по різних регіонах України.

Зокрема, у Києві внаслідок падіння уламків та влучань пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі містян, колії метрополітену.

Загинули троє рятувальників, які працювали під обстрілами, багато надзвичайників поранені, кілька чоловіків перебувають у важкому стані. Також п'ятеро рятувальників травмовано на Тернопільщині під час гасіння пожежі, яка сталася через російську атаку.

У Луцьку пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, комерційні обʼєкти та приватні автомобілі, у Тернополі - влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Загалом, поранення отримали близько чотирьох десятків українців.

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