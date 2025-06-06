Зокрема, повідомляється про влучання в будинок у Соломʼянському районі столиці.

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирні населені пункти України. Вночі 6 червня ворог випустив ударні дрони та крилаті ракети.

Повітряну тривогу було оголошено по всій території України. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ. У кількох регіонах працювали засоби протиповітряної оборони (ППО).

Оновлено 05:01: Почалися відбої повітряної тривоги по областях.

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Оновлено 04:52: Відбій тривоги в м. Київ.

Тим часом Повітряні сили інформують, що ударні БпЛА фіксуються у Волинській, Рівненській та Сумській областях. Також група ворожих БпЛА заходить на Харківщину з півночі.

Оновлено 04:49: У Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджено 2 автомобілі, заявив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Оновлено 04:45: У частині областей оголосили відбій повітряної тривоги.

Оновлено 04:39: На Львівщині працює протиповітряна оборона.

Оновлено 04:38: Повітряні сили повідомляють про крилату ракету на Луцьк та ще одну – курсом на Самбір (Львівська область).

Оновлено 04:33: Крилата ракета летить на Львів.

Оновлено 04:32: Повітряні сили інформують про крилату ракету у Львівській області, курс західний. Водночас в районі Дубно на Рівненщині фіксують "Шахеди".

Оновлено 04:26: Крилата ракета фіксується у Тернопільській області, імовірний курс – західний. Також є інформація про ракету на Луцьк.

Оновлено 04:22: Крилаті ракети пролітають повз Хмельницький, курсом на північний захід, повідомляють у Повітряних силах.

Оновлено 04:21: Ракети фіксуються в повітряному просторі Львівської області, заявив очільник ОВА Максим Козицький.

Оновлено 04:11: Крилаті ракети зайшли в Тернопільську область.

Оновлено 04:05: Станом на цю мить усі крилаті ракети рухаються у західному напрямкую Вони перебувають у Київській, Вінницькій, Хмельницькій областях, кажуть у Повітряних силах ЗСУ.

Оновлено 04:03: Очільник Київської міської військової адміністрації повідомляє, що внаслідок ворожої атаки пошкоджені колії метро між станціями "Дарниця" та "Лівобережна". Загоряння та потерпілих немає.

Оновлено 04:00: Крилаті ракети фіксуються на кордоні Вінницької та Житомирської областей, курсом на захід. Водночас ракети "Калібр" вже на Київщині, напрямок руху – північно-західний.

Оновлено 03:56: У Тернополі знову лунають вибухи. Також повідомляється про вибухи в Луцьку.

Оновлено 03:53: Під ворожим ударом перебуває і Київська область. Наслідки атаки фіксуються в трьох районах.

За інформацією Київської обласної військової адміністрації (КОВА), у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. Там вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Повідомлень про постраждалих, на щастя, поки не надходило.

Оновлено 03:49: Крилаті ракети "Калібр" з Миколаївської увійшли в Кіровоградську область, рухаються у бік Черкащини.

Оновлено 03:47: Крилаті ракети фіксуються на Київщині, південніше Білої Церкви. За даними Повітряних сил, напрямок руху – Вінниця.

Оновлено 03:42: Станом на зараз у Києві підтверджено інформацію про трьох постраждалих внаслідок атаки РФ чоловіків – у Голосіївському та Соломʼянському районі.

Двоє з них госпіталізовані. Одному надали допомогу на місці.

Оновлено 03:38: Ракети "Калібр" фіксуються у Миколаївській області – прямують на північний захід.

Оновлено 03:35: Ворожий безпілотник фіксується в повітряному просторі Львівщини, повідомив очільник ОВА Максим Козицький. Тим часом у Тернополі пролунала серія вибухів.

Оновлено 03:32: Ракети з Херсонщини перелетіли на Миколаївщину. Водночас ракети, які фіксувалися на Чернігівщині, змінили курс на південь – у напрямку Черкас.

Оновлено 03:31: Про крилаті ракети на Херсонщині інформують Повітряні сили ЗСУ.

Оновлено 03:29: У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що у Києві рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки одразу на кількох локаціях.

У Солом’янському районі сталося загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Проводяться роботи з порятунку людей. Наразі 3 осіб врятовано з квартири на 11 поверсі, подальша роботи тривають. Також пожежа виникла у металевому ангарі, на площі близько 500 кв. м.

У Голосіївському районі сталася пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. Площа пожежі, як і інформація щодо можливих постраждалих наразі уточнюється.

Оновлено 03:27: За даними Повітряних сил, крилаті ракети входять в Чернігівську область, курсом на Київ.

Оновлено 03:26: Мер Києва повідомив, що у Голосіївському районі, попередньо, сталося падіння уламків на територію нежитлової забудови. Екстрені служби прямують на місце.

Оновлено 03:25: Столична влада інформує, що надходять повідомлення про уламки збитих дронів та ракет в різних районах Києва.

"Оперативно – в Голосіївському та Деснянському. Без наслідків.Прошу киян ні в якому разі не підходити до таких обʼєктів. А в разі виявлення – одразу телефонувати 101, 102. Наразі атака триває. Залишайтеся в укриттях!" – написав Тимур Ткаченко.

Оновлено 03:23: Повідомляється про вибухи в Луцьку та Тернополі.

Оновлено 03:19: Повітряні сили повідомляють про фіксацію крилатих ракет у Сумській області, курс на південь. Згодом уточнили, що курс – на захід.

Оновлено 03:18: У Києві вже троє постраждалих внаслідок атаки РФ. Двох із них госпіталізували.

Оновлено 03:11: У Соломʼянському районі Києва влучання в житловий будинок. Попередньо, є один постраждалий, заявив голова Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Мовенко.

Водночас глава КМВА Ткаченко повідомив, що внаслідок російської атаки у Шевченківському районі сталася пожежа в зоні нежитлової забудови.

Оновлено 03:04: Зафіксовано пуски ракет "Калібр".

Оновлено 02:59: За даними Повітряних сил ЗСУ, групи ворожих ударних БпЛА у Київській, Чернігівській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій областях, кілька – заходить у Тернопільську зі сходу.

Оновлено 02:54: У Голосіївському районі Києва внаслідок ворожої атаки є пошкодження на території поруч з АЗС, заявив Тимур Ткаченко. Повідомлення про уламки збитих ворожих цілей фіксують у Деснянському та Дарницькому районі.

"На жаль, маємо попередньо двох потерпілих внаслідок російської атаки. Уточнюємо", – додав він.

Оновлено 02:47: Зафіксовано падіння уламків на трамвайні колії в Деснянському районі столиці.

Оновлено 02:43: У Києві медики госпіталізували одного постраждалого в Соломʼянському районі. Тим часом на околицях Чернігова зафіксовано вибух балістичних ракет. Повідомляється і про вибухи в Луцьку.

Оновлено 02:41: У повітрі перебувають кілька стратегічних бомбардувальників Ту-95МС противника. Імовірно, було здіснено пуски ракет, заявили в Повітряних силах ЗСУ.

Оновлено 02:37: Падіння уламків сталося у Голосіївському районі. Рятувальники і медики прямують на місце, повідомив Кличко.

Тим часом Ткаченко каже, що російські цілі продовжують заходити в повітряний простір столиці.

"Маємо рух цілей на околицях також в напрямку Києва. Столиця під комбінованою атакою. Наші розрахунки ППО роблять все можливе. Але маємо берегти один одного! Перебувайте в безпеці", – заяивв він.

Оновлено 02:30: За попередніми даними, російські окупанти завдали удару по звичайному закладу освіти в Соломʼянському районі.

"Такий в них стиль. Житлові будинки, соціальна інфраструктура", – наголосив очільник Київської міської військової адміністрацїі Тимур Ткаченко.

Згодом він додав, що наслідки ворожої атаки фіксують і у Святошинському районі столиці.

Оновлено 02:24: Віталій Кличко повідомляє про вибухи на Оболоні. Працює ППО.

Тим часом Повітряні сили інформують, що усі групи ударних БпЛА рухаються у західному напрямку і поступово знищуються протиповітряною обороною.

Оновлено 02:21: Потужний вибух пролунав у Києві.

Оновлено 02:17: Про рух балістики з півночі інформують Повітряні сили ЗСУ.

Оновлено 02:12: На Лівому березі Києва енергетики частково відновили електроенергію.

Тим часом додалася загроза ударів із застосуванням балістичного озброєння.

Оновлено 02:04: Тимур Ткаченко інформує, що росіяни бʼють по житловій інфраструктурі Києва. У Соломʼянському районі ворожий дрон пошкодив багатоповерхівку.

"Є займання. Рятувальники прямують на місце. Уточнюємо наслідки", – сказав він.

Оновлено 01:56: Глава КМВА Тимур Ткаченко попередив, що на Лівому березі Києва в окремих мікрорайонах можливі аварійні відключення світла.

"Також, за уточненою інформацію, внаслідок атаки маємо пожежу на обʼєкті цивільної інфраструктури в Голосіївському районі. Також фіксуємо пожежу в Соломʼянському районі. Атака триває. На звʼязку з головами РДА. Зробимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки. Кияни, атака підступна, як і все, що робить росія-терорист. Перебувайте в укриттях!" – написав він у телеграм-каналі.

Оновлено 01:51: Кличко повідомляє про виклик медиків у Дарницький район.

"Попередньо, палає на 17 поверсі житлового будинку. Рятувальники і медики прямують на місце", – заявив він.

Також у Соломʼянському районі сталася пожежа на місці падіння уламків. Екстрені служби на місці.

Оновлено 01:46: У Голосіївському районі уламки впали на будівлю. Інформація про руйнування та постраждалих встановлюється, заявив Ткаченко.

Мер Кличко повідомляє про пожежу в Голосіївському районі. Він також додав, що на Оболоні знову працює ППО.

Оновлено 01:34: Падіння уламків ворожої цілі фіксується і в Дарницькому районі Києва – на відкритій території.

"Є інформація про кілька локацій. Наслідки уточнюються. На місце прямують служби", – заявив Ткаченко.

Оновлено 01:28: Очільник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що попередньо зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському районі Києва. Деталі встановлюються.

Водночас мер столиці Віталій Кличко інформує, що у Соломʼянському районі зафіксовано виклик медиків. Бригада прямує на місце.

"На Оболоні працює ППО. Ворожі БпЛА заходять на місто зі сторони Вишгорода та Борисполя", – додав він.

Оновлено 01:18: Начальник Чернігівської МВА Брижинський уточнив повідомлення про імовірне влучання дрона в багатоповерхівку:

"Вибух шахеда зафіксовано біля багатоповерхівки, в результаті якого пошкоджено двері та вікна будинку", – написав він.

Оновлено 01:16: Основна маса шахедів у північних та центральних областях України – в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Кіровоградській, кажуть у Повітряних силах ЗСУ.

Оновлено 01:12: Ворожі дрони один за одним фіксуються на підступах до столиці з кількох напрямків та повітряному просторі міста. Таку заяву зробив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

"Гучно в різних частинах Києва. Працює ППО. Перебувайте в укриттях!" – додав він.

Оновлено 01:10: Кілька груп ворожих БПЛА наближаються до Вінниці.

Оновлено 01:07: У Києві чути сильні вибухи. Повітряні сили інформують про фіксацію кількох "Шахедів" над столицею.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський о 00:53 повідомляв, що Чернігів перебуває під атакою "Шахедів".

"Попередньо є влучання в багатоповерхівку. Інформація уточнюється", – написав він у телеграм-каналі.

Крім того, станом на 01:00 військові інформували про проліт крилатої ракети над Київщиною, курс – на Житомирщину.

Про загрозу ракетного удару повідомляє і очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Атаки РФ по Україні

5 червня російські терористи повністю зруйнували авіабомбами будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Ворог атакував її двічі – руйнувань, спричинених вранці росіянам не вистачило, тож вдень вони завдали повторного удару.

Минулої ночі ворог також вдарив дронами по багатоповерхівках у Харкові. На щастя, минулося без загиблих, але було багато постраждалих, зокрема – вагітна жінка.

Водночас у Прилуках росіяни вбили родину начальника пожежної частини. Загинули його донька, онук та дружина. Чоловік приїхав на виклик гасити пожежу до свого ж будинку.

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