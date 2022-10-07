Жителям обласного центру порадили лишатися в укриттях.

Російські загарбники знову завдали ракетний удар по Запоріжжю.

Є ризик повторних ракетних ударів, написав очільник Запорізької ОВА Олександр Старух в Telegram.

"…Ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Знаходитесь в укриттях. Є ризик повторних обстрілів", - зазначив чиновник.

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Ворожі обстріли Запоріжжя - це треба знати

Супротивники після повномасштабного вторгнення вже не раз обстрілювали Запоріжжя з різного озброєння, зокрема, здійснювали ракетні удари. Через ворогів є багато жертв, постраждалих та руйнувань.

7 жовтня окупанти вперше атакували Запоріжжя беспілотниками. За попередніми відомостями, супротивники використали іранські дрони-камікадзе. Попередньо відомо, що унаслідок ворожої атаки постраждала одна особа.

6 жовтня вороги двічі завдали ракетних ударів по обласному центру. Зокрема, зранку було завдано сім ударів по багатоповерхівках, під завалами опинилися люди, влада повідомляла про сімох загиблих.

Після обіду загарбники знову обстріляли місто, було зафіксовано три "прильоти".

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