За попередньою інформацією, є один постраждалий, наразі його госпіталізовано

Російські окупанти атакували обласний центр - місто Запоріжжя, внаслідок чого руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Сьогодні окупант вперше застосував безпілотні літальні апарати. Попередньо це були БПЛА shahed-136. Саме тому містяне не чули надто гучних звуків вибухів. За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено. Інформація уточнюється", - повідомив він.

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Старух підкреслив, що окупанти застосовують все наявне озброєння проти цивільних жителів області. "Ракети, РСЗВ, артилерія, тепер ще і так звані дрони-камікадзе. Будьте уважні! Не можна чіпати рештки боєприпасів. Не треба фотографувати, знімати відео та поширювати інформацію щодо атак. Довіряйте офіційним джерелам. Головне дотримуватись заходів безпеки. Убезпечте себе та своїх близьких", - закликав голова ОВА

Обстріли Запоріжжя

З початку повномасштабного вторгнення Росії до України в лютому росіяни захопили значну частину Запорізької області. Найбільші міста області – Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Енергодар (де розташована найбільша в Європі АЕС – Запорізька) потрапили під окупацію. Обласний центр знаходиться під контролем України.

23-27 вересня окупанти провели так званий референдум на Запоріжжі та Херсонщині про від’єднання від України.

Разом із тим обласний центр, Запоріжжя, який ворог обстрілював впродовж всієї повномасштабної війни з різною регулярністю, під час проведення "референдуму" та після нього почав все частіше зазнавати обстрілів.

Зокрема, 5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури.

А 6 жовтня російські окупанти двічі завдали ракетних ударів по обласному центру. Зокрема, зранку було завдано 7 ударів по багатоповерхівках. Під завалами опинилися люди. Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про сімох загиблих.

Після ранкової атаки у центрі Запоріжжя російські окупанти після обіду знову обстріляли місто, зафіксовано було три "прильоти".

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