Цього разу ворожі удари здійснено не по житлових кварталах.

Після ранкової атаки у центрі Запоріжжя російські окупанти знову обстрілюють місто, зафіксовано вже три "прильоти".

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі інформаційного телемарафону.

"Те, що почали загарбники о 5-й ранку, вони фактично продовжили. Знову зафіксовано три "прильоти", знову по центру міста. Але не по житлових кварталах", - розповів він.

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Старух нагадав, що зранку окупанти вдарили по житлових будинках в центрі міста, в результаті одна людина загинула і 12 поранено.

За його словами, роботи з розбирання завалів зараз призупинено через те, що лунає повітряна тривога.

Ракетний удар по Запоріжжю: нові атаки РФ

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня російські окупанти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках у Запоріжжі. Під завалами опинилися люди.

За попередніми даними, загинули люди, сімох з пораненнями різного ступеня тяжкості госпіталізовано, серед них – трирічна дитина. Того ж дня, за декілька годин, у місті знову пролунали вибухи. Рашисти почали бити по Запоріжжю ракетами.

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