Для російської армії характерно ігнорувати небезпеку для цивільних осіб під час завдання ударів.

Російський удар по житлових багатоповерхівках у Запоріжжі міг відпочатку бути націлений на цивільних осіб і в цілому узгоджується з російською тактикою обстрілів. Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі в коментарі CNN.

"Він (обстріл – ред.), безумовно, міг бути націлений на цивільних осіб. Це явно прямо з російської книги тактики – направляти удари на цивільну інфраструктуру і не турбуватися про те, щоб уникнути ударів по мирних жителях", — сказав Кірбі.

Водночас представник Білого дому зазначив, що США поки не мають детальної інформації про цей обстріл і не знають, чим він був мотивований.

Відео дня

Обстріл Запоріжжя 22 березня

Сьогодні вдень російські окупанти завдали ракетно-артилерійського удару по житловому сектору Запоріжжя. Президент Зеленський опублікував відео страшного удару.

За наявною на цей момент інформацією, від удару постраждали понад 30 осіб, включаючи трьох дітей. Відомо про одного загиблого.

За даними українських військових, удар по багатоповерхівках Запоріжжя, скоріше за все, було завдано з реактивної артилерії. Найбільш ймовірно, що це була установка залпового вогню "Торнадо-С".

Вас також можуть зацікавити новини: