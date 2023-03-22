Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.

Вдень в середу, 22 березня, російські загарбники атакували Запоріжжя з реактивних систем залпового вогню, влучивши між двома багатоповерхівками.

Наразі вже відомо, що внаслідок удару постраждала 31 особа, повідомляє Національна поліція України.

"Внаслідок влучень однієї з ракет у двох багатоповерхових будинках сталося спалах у будинках з 2-го по 4-й поверхи. Решта ракет потрапила по територіях складських приміщень, СТО та відкритої місцевості цього ж району. Поки що відомо про 31 постраждалу особу, 27 осіб госпіталізовано (з них - 3 дитини)", – йдеться у повідомленні.

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ДСНС своєю чергою повідомляє про 32 постраждалих та 6 врятованих.

"Наразі внаслідок влучення ворожої ракети між двома дев'ятиповерхівками постраждали 32 особи, госпіталізовано 27, з них 3 дітей. 5 людям надано допомогу на місці. Одна людина загинула. Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 6 громадян та 1 пса", – інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Попередньо було відомо, що у лікарнях перебувають 25 людей. Зокрема, троє у важкому стані, ще троє (зокрема, двоє дітей – 7 та 9 років) у легкому, ще 19 – в середньому. Також сповіщалося про одного загиблого. Крім цього, рятувальники ДСНС змогли врятувати з постраждалого будинку тварину – мопса.

Удар по Запоріжжю 22 березня - що відомо

22 березня, росіяни вкотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. Загалом вони випустили 6 ракет, одна з яких влучила між двома житловими будинками.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат повідомив, що удари по Запоріжжю ймовірно були завдані з реактивних систем залпового вогню, можливо "Торнадо-С".

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