Супротивник використав зброю, боєприпаси якої досягають цілі за секунди, зазначив спікер Повітряних сил української армії.

Удар по Запоріжжю російські загарбники завдали з реактивної артилерії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. "За попередніми даними, удари по Запоріжжю були нанесені з реактивних систем залпового вогню, можливо, "Торнадо-С". Точно можна казати, що це була саме реактивна артилерія. Вона летить надзвичайно швидко, від пуску до влучання - секунди", - повідомив Ігнат.

Він зазначив, що саме через швидкість дії такої зброї сигнали про повітряну небезпеку не завжди можуть спрацьовувати. Саме це і відсутність відповідних розвідувальних даних стало причиною того, що сигнал повітряної тривоги у Запоріжжі пролунав уже після атаки.

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Кривавий обстріл Запоріжжя - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2023 року росіяни завдали удару по Запоріжжю. Всього було випущено шість ракет, одна з яких влучила між двома житловими будинками.

Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 25 людей, серед яких двоє дітей. Згодом стало відомо, що один із постраждалих помер у лікарні.

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