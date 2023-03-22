Він заявив, що російська влада прагне знищити українську державу.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар російських окупантів по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі.

У повідомленні в Телеграм-каналі він наголосив, що "країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей".

"Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти", - заявив президент.

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"Це не повинно стати "просто звичайним днем" в Україні, будь-де іще в Європі чи світі. Треба більше єдності і рішучості світу, щоб швидше перемогти російський терор і захистити життя", - підкреслив Зеленський.

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