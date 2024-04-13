Внаслідок атаки постраждалі отримали важкі поранення.

Російські окупанти обстріляли з безпілотника село Шестакове Чугуївського району, що на Харківщині, внаслідок чого постраждало чотири чоловіки. Як відомо, 12 квітня близько 16:00 вони перебували під час роботи на полі. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"З множинними уламковими пораненнями, мінно-вибуховими травмами їх доставили в лікарню. Пошкоджена сільськогосподарська техніка", - зазначив він.

За його словами, впродовж минулої доби ворог також завдавав артилерійських та мінометних ударів по 20 населених пунктах області, серед яких Козача Лопань, Стрілеча, Землянки та інші. Також авіаударів зазнали Липці, Вовчанськ, Купʼянськ-Вузловий, Петропавлівка та Курилівка.

Відео дня

Синєгубов розповів, що в ніч проти 13 квітня армія РФ о 02:37 вдарила по раніше пошкодженому будинку культури в селі Борова. Також 12 квітня о 22:40 росіяни атакували Куп'янськ, внаслідок чого горів будинок та було поранено двоє чоловіків.

Крім того, о 12:00 противник обстріляв місто Вовчанськ, через скидання ВОГ з БпЛА отримав поранення 63-річний чоловік. Також о 11:15 ворог атакував село Моначинівка, внаслідок чого постраждало дві людини. Вже о 12:05 загарбники обстріляли Куп'янськ Вузловий, через що сталася пожежа у будинку, загинув 65-річний чоловік.

"За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 50,36 га території, знищили 600 вибухонебезпечних предметів", - додав голова Харківської ОВА.

Обстріли Харківщини: останні новини

Як писав УНІАН, вранці 11 квітня російські окупанти атакували Харків та область, внаслідок чого постраждала критична інфраструктура.

"Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути, виходячи з цього", - повідомив тоді мер міста Ігор Терехов.

Також 10 квітня росіяни під час обстрілу різних населених пунктів Харківщини вбили неповнолітню дівчинку та зруйнували поліклініку. Пізніше кількість жертв збільшилась до трьох.

Вас також можуть зацікавити новини: