Вже фіксуються перебої з електропостачанням.

Вранці 11 квітня російські окупаційні війська атакували Харків та область. В місті пролунала низка вибухів.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. Вже фіксуються перебої з електропостачанням.

Своєю чергою, мер міста Ігор Терехов повідомив, що у найбілижчі години не працюватиме метро.

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"Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути, виходячи з цього", – написав він.

Станом на 05:38 інформації про постраждалих не було.

Атаки РФ по Україні

Станом на 06:00 11 квітня триває масована атака РФ по Україні. Росіяни атакують ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Також фіксувалися пуски ракет "Кинджал". До цього українські міста були під ударом "шахедів".

Напередодні загарбники вдарили по Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу Липців загинула 14-річна дівчинка. Згодом стало відомо про ще двох жертв – це жінки 43 та 59 років. Крім того, є постраждалі – хлопець 16 років та жінка 34 років.

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