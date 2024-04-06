Як стало відомо, росіяни вдари по Шевченківському району Харкова.

Російські окупанти завдали удару по житловому району Харкова, внаслідок цього загинула одна людина, також є поранені серед мирного населення. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"Знову удар по житловому району міста. Попередньо КАБ. Щодо постраждалих та руйнувань - інформація уточнюється", - зазначив він.

Пізніше стало відомо про одного загиблого внаслідок російської атаки.

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Своєю чергою очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що армія РФ обстріляла Шевченківський район міста. Він уточнив, що було поранено одну людину.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури, загорання автомобіля. Триває огляд профільними службами", - додав посадовець.

Удари РФ по Харкову та області: останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти в ніч проти 6 квітня вдарили по Харкову. Тоді голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок атаки загинуло шестеро людей, пізніше кількість загиблих збільшилась до семи.

Також повідомлялось, що 4 квітня під час атаки на Харківщину російська армія вбила працівника агрофірми, ще двоє людей отримали поранення.

"Внаслідок атаки загинув цивільний чоловік, який перебував під час удару у тракторі. Дані встановлюються", - зазначав тоді Синєгубов.

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