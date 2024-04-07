Однак міська влада переконує, що план росіян провалиться.

Росія намагається перетворити Харків на "сіру зону", в якій неможливе нормальне життя. Про це пише The Economist, посилаючиись на джерела серед військового керівництва України.

Зазначається, що окрім ударів по енергетичній інфраструктурі Росія завдає хаотичних ударів керованими авіабомбами по другому за населенням місту України. При цьому росіяни вдаються до підлої тактики "подвійного удару", коли другий удар завдається по рятувальниках, поліції і медиках, які приїхали на місце першого удару.

"Військові джерела в Києві стверджують, що Росія вирішила зробити місто "сірою зоною", непридатною для проживання цивільних осіб", – пише видання.

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Втім мер міста Ігор Терехов заперечив, що росіянам вдасться реалізувати цей задум.

"Як можна зробити таке місто сірою зоною? Люди не підуть, бо вони вже поїхали, потім повернулися. Їх уже досить катували", – заявив він, нагадавши, що на початку війни в Харкові лишалося близько 300 тисяч із півторамільйонного населення, але зараз їх знову близько 1,3 мільйона.

Терехов зауважив, що владі вдалося налагодити функціонування міської інфраструктури, попри постійні удари по енергетиці. "Якби я сказав вам, як ми це зробили, це теж було б мішенню", – зізнався він.

Видання зазначає, що самі харків’яни потроху все ж залишають місто. Містян лякають постійні ракетні та бомбові удари, а для бізнесу проблемою є також систематичний дефіцит енергії. На цьому тлі міська влада звітує про відкриття першої в місті спеціально побудованої підземної школи на 900 учнів.

Російські удари по Харкову: останні новини

Як писав УНІАН, ситуація в енергосистемі Харкова та області залишається важкою на тлі постійних російських ударів. Графіки подачі енергії відкоригували так, щоб усі жителі міста мали світло хоча б уночі. Загалом дефіцит є для 300 тисяч мешканців Харкова і загалом для 550 тисяч по області.

Також ми розповідали, що вдень 7 квітня росіяни завдали кілька ракетних та бомбових ударів по Харкову. За даними міської влади, кілька людей отримали поранення. Є руйнування цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.

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