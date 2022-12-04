Вороги на Донбасі намагаються покращити своє тактичне положення, зазначили у Генштабі.

Упродовж доби російські окупанти завдали 2 ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення.

Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури у Нікополі та Херсоні, про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також зазначається, що на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич, Сваркове та Заруцьке Сумської області.

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На Слобожанському напрямку, як поінформували в Генштабі, противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка Донецької області.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій і намагається покращити тактичне положення. Обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Марʼїнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог обороняється. Обстріляв з мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Нескучного, Золотої Ниви та Пречистівки на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Його артилерійські обстріли зафіксовано у районах понад 25 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення, зокрема, Херсона та Нікополя.

У Генштабі попередили, що загроза ракетних ударів з боку супротивника по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури нашої країни зберігається.

Масований удар по Україні 23 листопада та нова загроза - що треба знати

Наприкінці листопада ворог завдав удар по енергетичних об'єктах нашої держави - запустив понад 70 ракет та чимало безпілотників. Українські воїни ліквідували п'ять дронів та 51 ракету.

Через ворожі удари у низці областей люди залишилися без електропостачання, опалення та води. Пізніше в нашій державі стабілізували ситуацію.

Керівник прес-центру оперативного командування "Південь" ЗСУ Наталія Гуменюк попередила, що новий масований ракетний удар можливий у будь-який час, і не потрібно ігнорувати сигнали повітряною тривоги.

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