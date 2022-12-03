Паралельно загарбники проводить рейди щодо виявлення дітей, яких батьки не відпустили на "навчання".

На тимчасово захоплених територіях України окупанти намагаються русифікувати українських дітей. Оскільки більшість українських вчителів відмовились з ними співпрацювати, росіяни завезли своїх вчителів.

Про це повідомляє Центр національного опору при Силах спеціальних операцій ЗСУ. Зазначається, що для пропаганди у школах Мелітополя росіяни завезли вчителів з Дагестану.

Своїм педагогам за роботу в Україні російські окупанти обіцяють підвищені зарплати та пільги як учасникам бойових дій.

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За даними Центру нацопору, паралельно загарбники проводять рейди щодо виявлення дітей, яких батьки не відпустили на "навчання" або не записали до російських осередків пропаганди. Росіяни погрожують таким українцям позбавленням батьківських прав.

Центр національного спротиву закликав мешканців тимчасово окупованої території покинути регіон до моменту його звільнення Збройними силами України.

Російські школи на окупованих територіях

Як раніше повідомляв УНІАН, під час окупації Харківської області росіяни та колаборанти у школах забороняли українську мову.

За словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубинця, російські окупанти засновують регіональні відділення "юнармії". Там вони готують українських дітей до вступу до "добровольчих батальйонів".

Російський пропагандист пропонував влаштувати "ГУЛАГ" для українських вчителів, які "не навчилися любити" РФ.

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