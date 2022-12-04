В нашій державі треба дуже сумлінно ставитися до повітряних тривог, зазначили в ОК "Південь".

Нова масована атака Росії по Україні можлива будь-коли, для супротивника не має значення, це буде вдень чи вночі.

Два носії ворожих ракет підводні, і це ускладнює виявлення запуску, тому необхідно дуже сумлінно ставитися до оголошених повітряних тривог, розповіла керівник прес-центру оперативного командування "Південь" Збройних сил України Наталія Гуменюк "24 каналу".

Співбесідниця додала, що також проявляє активність авіація ворога, і за нею спостерігають.

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"Там (у морі - Ред.) 21 корабель, серед яких чотири носії ракет типу "Калібр" і це 24 ракети. Оскільки два носії підводних, це ускладнює виявлення старту ракет, тому до повітряних тривог треба ставитися дуже сумлінно", - попередила Гуменюк.

Масовані обстріли України - найважливіше

З початку жовтня російські загарбники вже сім разів масовано атакували енергетичну інфраструктуру нашої держави ракетами і дронами.

В останній раз супротивник здійснив масовану атаку 23 листопада. Тоді по Україні супротивники запустили понад 70 крилатих ракет та чимало дронів. Наші воїни ліквідували 51 ракету та п'ять безпілотників.

Загарбники влучили в енергетичні об'єкти, через це у низці регіонів люди залишилися без електропостачання, води та опалення. Пізніше ситуація у комунальній сфері покращилася.

У Генштабі Збройних сил України вже не раз попереджали, що ворог може здійснити новий масований удар.

Радник очільника Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк попередив, що нова атака можлива тоді, коли на українській території посилиться мороз.

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