Супротивники десятки разів били по нашій землі з реактивних систем залпового вогню.

Російські окупанти протягом доби завдали по території України понад 40 авіаційних ударів та здійснили більше, аніж 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у своєму зведенні станом на 18:00 середи, 22 березня. "За добу противник завдав ракетного удару по Запоріжжю, внаслідок чого 2 російські ракети влучили в житловий багатоповерховий будинок, є загиблі і поранені серед цивільних громадян", - нагадали у Генштабі.

Також ворог завдав 41 авіаційний удар, зокрема, окупанти запустили 21 безпілотник типу "Шахед-136" з Брянської області РФ, 16 з цих дронів було збито.

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"Внаслідок ударів ворожих БПЛА росіяни уразили територію гуртожитку фахового коледжу у Ржищеві на Київщині, є загиблі і поранені серед цивільних громадян, а також пошкоджено об’єкт цивільної критичної інфраструктури на Житомирщині", - сказано у повідомленні.

Також загарбники здійснили понад 30 обстрілів українських територій з реактивних систем залпового вогню. У Генштабі додали, що загроза завдання ворогом ударів залишається по всій території України.

Ворожі удари по Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, вночі сьогодні, 22 березня, російські військові атакували Київську область безпілотниками.

Зранку у ДСНС повідомили, що унаслідок нічної атаки російських окупантів у Ржищеві на Київщині руйнувань зазнали два гуртожитки та навчальний корпус професійного ліцею. Відомо про сімох загиблих та дев'ятьох травмованих унаслідок атаки. Серед постраждалих одна дитина.

Також сьогодні вдень росіяни вкотре завдали ракетного удару по Запоріжжю. Загалом вони випустили 6 ракет, одна з яких влучила між двома житловими будинками.

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат припустив, що ударів по Запоріжжю було завдано з реактивної артилерії.

Станом на 16:30 було відомо про одну загиблу та 32 постраждалих внаслідок удару, з яких 27 були госпіталізовані (з них троє - діти).

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