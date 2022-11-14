Як оператор-навідник танка Т-72 він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя.

В Україні до 12 років ув'язнення засудили російського танкіста, який обстрілював цивільних у Маріуполі.

"СБУ зібрала беззаперечні докази злочинів бойовика терористичної організації "ДНР" на прізвисько "Філ", що дозволило суду посадити його за ґрати на 12 років. Слідчі СБУ встановили, що як оператор-навідник танка Т-72 він здійснив щонайменше 20 пострілів по житлових багатоповерхівках Маріуполя", - йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Зазначається, що окупанта вдалося схопити наприкінці квітня неподалік села Рівнопіль на Донеччині, тоді ЗСУ підбили його танк, а пораненого бойовика взяли у полон.

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"У ході слідчих дій вдалося встановити, що цей танкіст має "довгу кар’єру" у терористичних угрупованнях "ДНР": приєднався до терористів ще у 2014 році; воював у 5 роті 2 мотострілкового батальйону 7 бригади 9 полку морської піхоти "ДНР" на посаді кулеметника; був на посаді стрільця у батальйонах "Сомалі", "Чечен", "П’ятнашка"; перебував у фейковій фінансово-економічній поліції та у 2 взводі 2 роти танкового батальйону 9 полку морської піхоти "народної міліції "ДНР"; на початку повномасштабного вторгнення РФ він офіційно приєднався до 8 армії окупантів як оператор-навідник танка Т-72", - розповіли у СБУ.

Уточняється, що суд визнав фігуранта винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Засуджені окупанти в Україні

П’ятьох бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", засудили до реальних термінів ув'язнення. Четверо із них отримали по 13 років за ґратами, а один – 10.

Раніше Служба безпеки України затримала екс-бойовика терористичного угруповання "Призрак", який сподівався "залягти на дно" в Одесі. Також в Одеській області затримали диверсанта російської воєнної розвідки, він мав задання.